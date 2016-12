Catania, Rigoli: "Sconfitta con Juve Stabia pesa. Dura con la Fidelis"

© foto di Giuseppe Scialla

Il Catania riparte dalla batosta subita contro la Juve Stabia, per affrontare la Fidelis Andria. In conferenza stampa ne ha parlato il tecnico etneo Pino Rigoli, come riportato da tuttocatanianews.com: "La sconfitta pesa perché venivamo da un buon momento. La gara si è decisa nei primi trenta minuti. Non ce l'aspettavamo. Ma abbiamo cercato di dimenticare questa partita in fretta. Abbiamo riflettuto molto. Prendere quattro gol fa male. Bastrini, Biagianti, Drausio, Nava? Giocatori importanti, squalificati in seguito al match contro le Vespe. Chi li sostituirà, lo farà nel miglior modo possibile, si farà trovare pronto.

Con la Fidelis Andria sarà una partita dura, con una squadra solida in difesa, reduce da una serie di risultati positivi. Dobbiamo cercare di dare il massimo per agguantare bottino pieno. Abbiamo lavorato soprattutto sull'aspetto mentale. La Fidelis ha qualche punto debole, quindi abbiamo analizzato anche il punto di vista tattico.

Mercato? Grande sinergia con la società, che lavorerà sempre, sotto tutti i punti di vista, per il bene del Catania".