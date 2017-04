Catanzaro, Erra: "Ha prevalso chi ha dimostrato più fame"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il tecnico del Catanzaro Alessandro Erra parla così dopo il successo sul Siracusa: "Ha prevalso chi ha dimostrato più fame. Abbiamo vinto al cospetto di un avversario quotato e da martedì ci prepareremo per una nuova battaglia. Potevamo anche chiuderla prima ma alla fine va bene così. Ci sono ancora tre partite e abbiamo il dovere di provare a vincerle tutte. I risultati delle altre? Cambia poco: abbiamo una media da sesto-settimo posto eppure continuiamo a stare dietro; per arrivare quintultimi bisognerebbe avere un ritmo da primi in classifica".