Catanzaro, Spader: "Ripresa migliore frutto di un accorgimento tattico"

Il Catanzaro viola il Torre di Pagani e centra la prima vittoria esterna di questo campionato al termine di una sfida che ha visto i giallorossi soffrire oltremisura nel primo tempo ma venire fuori nella ripresa approfittando anche del calo azzurrostellato (un film inversamente proporzionale a quello visto contro il Lecce lunedì scorso). Un successo che vale doppio perché conseguito contro una diretta concorrente per la permanenza in Lega Pro. Positivo l'esordio per gli ex Akragas Zanini e Gomez (il primo ha siglato anche la rete del vantaggio). Ha funzionato anche il cambio modulo imposto da Zavettieri che, dal 4-2-3-1, è passato ad un sistema a rombo con Zanini prima, e Gomez poi, a ridosso dei due attaccanti, con Maita play e il match winner Icardi interno. E, al termine del match, tocca al tecnico in seconda Giulio Spader analizzare questo blitz in terra campana (Zavettieri, febbricitante, ha dovuto dare forfait).

L'ANALISI - "E' stato un girone d'andata molto difficoltoso per noi, anche se stavamo giocando bene da almeno un paio di mesi. Ci mancava solo la vittoria e oggi finalmente è arrivata. Nel primo tempo, dopo essere andati in vantaggio, non abbiamo trovato i tempi giusti in mezzo al campo, finendo per andare in difficoltà. Nella ripresa, con qualche accorgimento, siamo andati meglio e abbiamo gestito bene la partita. Ci siamo messi col 4-3-1-2 proprio perché eravamo in difficoltà a centrocampo: loro giocavano con tre uomini lì, noi con due, e Pestrin aveva troppa libertà di gioco. Con questa modifica, le cose sono andate molto bene".

SUL MERCATO GIALLOROSSO - "Società e mister avevano degli obiettivi, tutti centrati. Era ciò che ci serviva perché eravamo in difficoltà anche numericamente. Adesso la rosa è più ampia e possiamo finalmente lavorare con un organico a pieno regime".