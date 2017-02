Chiricò: "Interesse di altri club, ma non ho mai voluto lasciare Foggia"

© foto di Giuseppe Scialla

Impegnato in conferenza stampa, l'esterno offensivo del Foggia Cosimo Chiricò è tornato sulla sessione di calciomercato appena conclusa. Ecco quanto riportato da tuttocalciopuglia.com: "Sono contentissimo di essere rimasto a Foggia. C´è stato interesse di altre società ma non me ne sono mai voluto andare via. Sono qui e sono molto contento. Pensiamo a finire l´opera con questa squadra. Mi sono accorto che spesso mi ammoniscono per simulazione quest´anno, però vado avanti per la mia strada. Rispetto all´anno scorso faccio un po´ più fase difensiva perché mi viene richiesta dal mister. Naturalmente ciò porta ad un dispendio di energia maggiore.

I nuovi arrivati sono giocatori importanti e bravissimi ragazzi. Si sono subito ambientati con il gruppo e stanno dando una mano. Dobbiamo continuare a fare il nostro e siamo tranquilli. Siamo felicissimi di essere primi in classifica perché ce lo meritiamo dato che stiamo facendo un gran campionato. Questo primo posto ci fa lavorare in modo più tranquillo e sereno, facendoci dare anche di più in allenamento. Continueremo a dare il massimo per tenercelo stretto. Sappiamo che il pubblico ci ha dato e ci darà una grossa mano, ma non dobbiamo cullarci. Dobbiamo continuare a giocare con la stessa se non con più fame rispetto a prima. Una squadra che deve vincere il campionato deve avere una rosa forte su ogni ruolo. C´è una competizione che fa bene. Non è un problema se gioca Sarno ed io invece sto in panchina.

Siamo in 4 a giocarci il campionato ma non dobbiamo pensare agli altri, commettendo l´errore dell´anno scorso. Dobbiamo pensare solo a noi e a vincere partita dopo partita, senza pensare agli altri. Sicuramente avremo pressione ma dobbiamo pensare solo a noi. Noi interpretiamo tutte le partite allo stesso modo. Il Taranto è una buona squadra ma dobbiamo andare lì a vincere perché siamo più forti e dobbiamo dimostrarlo. Il mio campionato finora è stato normale. Mi manca qualche gol ma in campo sto dando sempre il massimo e continuerò fino alla fine. Il mister lavora tanto con noi esterni anche sulla fase difensiva e quindi noi dobbiamo aiutare, forse siamo meno brillanti in attacco per questo. Dopo tanto tempo torniamo ad essere primi in classifica e ci siamo allenati bene ma sempre con la testa alla partita che sappiamo sarà difficile e perciò siamo concentrati. Per il me Taranto va affrontato come le altre squadre. Loro hanno un po´ di infortunati ed acciaccati e non sappiamo come giocheranno. Dobbiamo pensare a noi ed andare a vincere".