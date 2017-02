Ciardullo saluta l'Ancona: "Auguro i successi che merita la piazza"

Fonte: Ivan Cardia

Dopo l'addio all'Ancona Adriano Ciardullo, ex responsabile dell'area tecnica del club dorico, ha inviato il seguente messaggio a società e tifosi: "Al termine della mia collaborazione con la US Ancona 1905, avverto l'esigenza di indirizzare un ringraziamento alla società tutta ed in particolare al mister ed ai componenti dello staff tecnico, unici per preparazione e professionalità . Auguro all'Ancona di raggiungere prestissimo i successi che merita per calcare palcoscenici più prestigiosi per la soddisfazione della splendida tifoseria che la sostiene. Un saluto a tutti con la speranza di poter tornare un giorno in questa splendida piazza".