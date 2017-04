Como, Gallo: "Obiettivo sesto posto. Questo è un gruppo di valore"

Il tecnico del Como Fabio Gallo ha parlato ai microfoni de La Provincia degli obiettivi della squadra in questo finale di stagione: “Dobbiamo dare il massimo per provare a conquistare il sesto posto che ci permetterebbe di saltare un turno. Ora dobbiamo correre per provare a prendere il Piacenza, questo è l'obiettivo sia della squadra sia della società. Siamo fiduciosi nel recupero del resto anche l'Alessandria sembrava irraggiungibile e invece sappiamo come è andata. Vediamo cosa succederà sabato intanto con loro che vanno a Livorno e noi che ce la vedremo con la Lupa Roma. - continua Gallo – Nella fase centrale del campionato, sopratutto a dicembre, ho avuto un po' di timore perché eravamo stanchi e molti calciatori non stavano bene. Però abbiamo recuperato, il gruppo ha mostrato tutto il suo valore e credo che senza le difficoltà vissute in questa stagione avremmo potuto fare di più”.