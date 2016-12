Como, per la mediana occhi su Cenetti del Bassano

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Già operativo per il calciomercato il Como, che andrà probabilmente ad agire con un rinforzo per il reparto. Qualche nome inizia già a circolare per l'ambiente lariano, e i due che sembra stiano prendendo piede sono quelli del centrocampista Giacomo Cenetti, in procinto di addio con il Bassano, e dell'attaccante Caio De Cenco, che il DS Andrissi ha già avuto nell'esperienza di Monza. Il brasiliano, come già avevamo detto, piace anche alla Feralpisalò, e pare essere in sicura uscita da Trapani dove non sta trovando molto spazio.