Coppa Italia Lega Pro, due turni a Gallo. Taranto-Matera il 21 febbraio

Due turni di squalifica, da scontarsi in Coppa Italia Lega Pro, per Fabio Gallo, allenatore del Como, allontanato nel corso della gara contro il Venezia. Una giornata di squalifica, sempre nell'ambito della stessa competizione, per Antezza del Como e Malomo del Venezia. Taranto-Matera, in programma il 14 febbraio, sarà invece disputata il 21 febbraio alle 14:30.