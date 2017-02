Coppa Italia Lega Pro, Padova e Ancona le prime due semifinaliste

© foto di TuttoSalernitana.com

Arrivano le prime due semifinaliste di Coppa Italia Lega Pro. Questo pomeriggio Padova e Ancona hanno staccato il pass ai danni di Tuttocuoio e Teramo. I biancoscudati hanno superato il Tuttocuoio 1-0 in trasferta, mentre ai dorici sono serviti i calci di rigore per avere la meglio dei biancorossi.

Il Padova affronterà in semifinale la vincente di Como-Venezia mentre l'Ancona quella di Matera-Taranto.