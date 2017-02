Cosenza, D'Orazio: "Mi trovo bene. Non pensavo di lasciare Teramo"

© foto di Vincenzo Ranalli

Volto nuovo in casa Cosenza, dove oggi si è presentato il laterale di difesa Tommaso D'Orazio. Ecco quanto riportato da cosenzachannel.it: "Sono riuscito ad inserirmi abbastanza bene, così come gli altri ragazzi arrivati negli ultimi giorni. Io sono un laterale di difesa, anche se in carriera ho giostrato anche da terzo in una retroguardia a tre. Questo è un girone molto fisico ed io che punto tanto su corsa e agonismo sono pronto alla battaglia.

All’inizio non pensavo al mercato e da professionista quale mi reputo ero concentrato solo sul campo. Quando poi ho avvertito dei segnali da parte del mio club non c’ho pensato due volte ad accettare Cosenza. Non si tratta di una piazza qualunque, in più gli obiettivi sono altri e più ambiziosi: possiamo giocarcela con tutti. Da bambino ricordo i Lupi in B sulle figurine, in più sul web il calore del pubblico è di dominio pubblico.

Il mio impatto è stato molto positivo. Il gruppo mi ha accolto davvero bene. Mi aspettavano Mungo e Corsi. Con il primo abbiamo giocato insieme a Pistoia, con il secondo eravamo compagni nelle giovanili del Pescara".