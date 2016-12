Cosenza, De Angelis: "Sono emozionatissimo ma non perderò lucidità"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Impegnato in conferenza stampa, l'allenatore del Cosenza Stefano De Angelis ha presentato la gara contro il Taranto: "Sono emozionatissimo ma non perderò la lucidità adatta a mantenere saldo il controllo della partita, che per me sarà una finale di Champions League. Del modulo non parlo, può essere 4-3-3, 4-4-2 o 5-3-2, è solo un modo per arrivare all'obiettivo. Occhiuzzi? Roberto andava premiato per il grande lavoro che sta svolgendo col Settore Giovanile, se abbiamo dei talenti in casa è giusto coltivarli. Non è vero che la squadra non correva, lo faceva male perché mancava di concentrazione. Corsi viene via con noi ma non è al meglio, se avrò la possibilità di fare il centrocampo a tre sarà grazie a giocatori capaci di ricoprire sia il ruolo di esterno che quello di mezzala: ora dobbiamo essere compatti".