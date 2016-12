Cosenza, Guarascio: "De Angelis più che promosso"

© foto di Giuseppe Scialla

Bella vittoria esterna per il Cosenza, Stefano De Angelis sembra aver ottenuto la fiducia di Eugenio Guarascio, come dichiarato dal patron calabrese a Jonica Radio: “Sono compiaciuto di quello che ho visto. De Angelis promosso? Più che promosso direi. Sa quello che penso, può stare tranquillo per l’inizio dell’anno? Beh direi di si. Anche perché ho visto grinta, intensità e coraggio. Quello di aggredire e fare il gioco. Sapevo che questa squadra poteva dare tanto. Nel calcio i risultati sono quelli che contano e purtroppo, negli ultimi tempi, non ero molto soddisfatto. Mi ritengo molto soddisfatto di quello ho visto stasera. Il direttore sportivo? Chiudiamo l’anno e vedremo con l’inizio dell’anno cosa accadrà. Siamo in una situazione che ci vede in partenza e non in arrivo visto che il campionato è ancora lungo”.