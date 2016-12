Cosenza, Statella: "Sofferto molto col Catanzaro. Testa a Taranto"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo il pareggio col Catanzaro da casa Cosenza arrivano le considerazioni di Giuseppe Statella: "Abbiamo sofferto molto, anche se all'inizio siamo partiti forte. Abbiamo alternato un palleggio fluido a momenti in cui non siamo stati sicurissimi, ci teniamo questo punto e guardiamo a Taranto. Non siamo riusciti a vincere e ci dispiace, avremmo voluto regalare una gioia al nostro pubblico e questo ci fa male, ma non dobbiamo sottovalutare le partite. Otto gol in campionato? Se non sono utili per la vittoria non mi servono, voglio arrivare in alto con la squadra".