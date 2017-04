Cosenza, Tedeschi: "Classifica non brutta. Vicini al quinto posto"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Luca Tedeschi, difensore del Cosenza, ha parlato della fase finale della stagione della sua squadra in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da CosenzaChannel: "La fascia di capitano? Per me è un onore e un orgoglio rappresentare i colori, il tifo e un club tra i più antichi in Italia. In questo gruppo non c’è qualcuno che trascina gli altri, ma insieme abbiamo capito da tempo che serve remare tutti nella stessa direzione. Io avrò maggiore esperienza, ma è a disposizione dei compagni. La classifica? Siamo tornati vicini al quinto posto e conquistato il sesto. La classifica in questo momento non è poi così brutta guardando anche in avanti: avremo tre impegni non facili, ma alla nostra portata. Ai playoff parteciperanno delle formazioni con grande delusione dentro e la storia insegna che non sempre vince la più forte. Gli accoppiamenti saranno incerti fino al 7 maggio, è presto per pensare al dopo. L’unica certezza è che salirà in B una sola delle 28 partecipanti".