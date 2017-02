Ds Francavilla: "Conquistare i play off sarebbe un grandissimo traguardo"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo della Virtus Francavilla Stefano Trincheraha parlato spiegando che non deve venire a mancare la serenità in casa pugliese: “Dobbiamo continuare a lavorare bene, a divertirci come stiamo facendo in questi mesi perché è vero che stiamo coi piedi per terra, ma parlare di quarto posto può essere pericoloso. In cuor mio ovviamente vorrei vincere tutte le partite rimaste, ma partecipare ai play off sarebbe un traguardo grandissimo per noi. - continua Trinchera come riporta Salentosport.net - Nzola? È giovane e deve imparare parecchio sopratutto a livello mentale. Sono sicuro che quanto successo gli servirà tantissimo per crescere e già dalla prossima partita tornerà a fare bene come ha fatto finora”.