Ds Parma: "Vittoria importante. Sinigaglia ci darà una mano"

Il direttore sportivo crociato Daniele Faggiano, presentatosi a sorpresa in sala stampa, ha presentato il neo acquisto gialloblù Davide Sinigaglia: "E' stata una vittoria sofferta, ma importante. I ragazzi e il mister sono stati bravi a crederci fino alla fine e a conquistare questi tre punti importantissimi. Al mio fianco c'è Davide Sinigaglia, ve lo presento: è un nuovo giocatore del Parma. Aveva altre proposte, ma quando l'ho chiamato ha subito manifestato grande entusiasmo. Viene a darci una mano. Cerchiamo di non lasciare nulla al caso, per cui voglio ringraziare la società, ma anche voi e i tifosi che ci date stimoli", riporta Parmalive.com.