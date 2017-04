Ds Venezia: "Il prossimo step è stabilizzarsi. Inzaghi? Progettiamo il futuro"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo del Venezia Giorgio Perinetti ha parlato a Trivenetogoal.com della promozione ormai prossima in Serie B e dei progetti per il futuro: “Quando Tacopina mi chiese di conquistare subito due promozioni in due anni io, come un pazzo, gli dissi sì e l'impresa sta riuscendo. La Lega Pro è difficile lo dimostra l'esperienza del Benevento che ci ha messo sette anni per vincerla o della Cremonese che potrebbe riuscirci al decimo tentativo. Poi noi eravamo in un girone difficilissimo con Padova, Pordenone e Parma fra le altre. Abbiamo fatto sforzi importanti in queste categorie, sforzi che non danno alcun ritorno, ma vincere al primo anno ci ha permesso di evitare un bagno di sangue. - continua Perinetti – Inzaghi? Tacopina è stato chiaro sia con me sia col tecnico. A me ha chiesto un budget di tre anni che ha approvato appena mi sono presentato e che serviva per arrivare in Serie B e stabilizzarsi. Con il mister stiamo già ragionando sul ritiro estivo e le prossime mosse. Sul mercato l'obiettivo è quello di confermare il gruppo il più possibile anche perché ci sono molti giocatori che vengono dalla Serie B, poi faremo qualche innesto. Stadio? Credo che questa sia la volta buona perché è un momento, a livello istituzionale, favorevole per la costruzione di nuovi impianti”.