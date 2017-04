Ds Vibonese: "Vittoria sfumata per un'ingenuità. Ma sono ottimista"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Un pareggio che sa di beffa per la Vibonese, fermata in extremis dalla Paganese al Torre (1-1) grazie ad un rigore trasformato da Cicerelli e concesso per un attimo di follia di Franchino che si è reso protagonista di una violenza consumata in area ai danni di Picone e a palla distante. Tuttavia, per il Ds rossoblù Marcello Battaglia, sono tanti i motivi per guardare al futuro con ottimismo.

LA BEFFA NEL FINALE - "La gara l'avevamo preparata bene e si era messa come volevamo. Abbiamo perso due punti per una grossa ingenuità di un nostro calciatore. La partita era finita. Eravamo venuti qui consapevoli della forza della Paganese e con grande rispetto per loro. Siamo delusi per il pareggio. Prima della gara avevamo anche preventivato il punto e ci poteva pure stare bene. Ma adesso resta l'amaro in bocca. Dispiace che sia stato proprio Franchino a fare questa leggerezza, magari ce lo saremmo aspettati da altri. Comunque sarà un calciatore importante anche per il prosieguo. Ma in futuro dovremo stare molto attenti. Io sono uno abituato a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, questo è il calcio e del resto, a gara finita, non si può tornare indietro. Se guardiamo a ciò che accade nel mondo, c'è gente che sta molto più male di noi. E siamo già fortunati a commentare un pareggio. Anzi, ne approfitto per augurare alla Paganese e a tutti i suoi tifosi una serena Pasqua".

ATTEGGIAMENTO GUARDINGO - "Noi giochiamo con uno stato psicologico particolare. Avevamo già perso due punti col Monopoli al 94' e anche il Catania la settimana scorsa aveva pareggiato a 10 minuti dalla fine. A volte la paura di sbagliare ti fa commettere degli errori. Ma guardiamo avanti con la consapevolezza che, se ci siamo espressi così a Pagani, ce la possiamo giocare con chiunque. Ci siamo abbassati perché la Paganese aveva fatto dei cambi importanti e noi pensavamo di poter sfruttare le ripartenze. Una c'è stata e potevamo fare male coi giocatori rapidi che abbiamo. Poi capita un errore e salta tutto".

TARANTO ANCORA SCONFITTO - "La vittoria del Monopoli era prevedibile. A Taranto stanno pensando più ad altro. E' particolare il risultato di Messina: probabilmente sarà andato tutto male a loro, quindi complimenti al Melfi. Ma non ce lo aspettavamo".