ESCLUSIVA TMW - Akragas, Sepe piace al Melfi

Antonio Sepe, esterno sinistro dell'Akragas, piace a diversi club di Lega Pro

Dall'Eccellenza alla Lega Pro: è la storia di Antonio Sepe, che l'anno scorso militava nell'Otranto (eccellenza pugliese) e in questa stagione è protagonista di una vera e propria esplosione in terza serie con la maglia dell'Akragas. Ha collezionato 13 presenze fin qui, e sta via via guadagnando spazio, giocando largo a sinistra nel 3-5-2. Nel corso della finestra invernale di mercato c'è stato un sondaggio del Melfi per il calciatore, assistito dall'agente Domenico Cecere. Sono arrivate anche altre offerte al club siciliano, che però non vorrebbe privarsi dell'italo-uruguayano.