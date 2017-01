ESCLUSIVA TMW - Akragas, si pensa a Saitta e Bramati

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Non solo mercato in uscita. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'Akragas potrebbe accelerare nelle prossime ore per il centrocampista classe '93 Fabrizio Massimo Bramati (nella foto) e per il difensore classe '95 Marco Saitta, entrambi in forza al Messina. Da valutare le posizioni dell'attaccante Guido Gomez, del portiere Pasquale Pane e dell'esterno Matteo Zanini, molto richiesti da altri club. Quest'ultimo, in base agli ultimi sviluppi, è sempre più lontano da Foggia, ma ci sono altre società che mantengono un forte pressing su di lui.