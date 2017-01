ESCLUSIVA TMW - Akragas, su Zanini c'è anche il Foggia

© foto di Giuseppe Scialla

Il Foggia per rinforzare la propria difesa guarda all'esterno classe '94 Matteo Zanini dell'Akragas. Il giocatore, che dovrebbe risolvere il proprio contratto con il club siciliano, è seguito da diversi club in Lega Pro - Monopoli e Matera sopratutto -, ma preferirebbe giocare in una squadra che gli permettese di continuare a giocare come esterno a centrocampo e non in difesa.