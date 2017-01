ESCLUSIVA TMW - Albinoleffe, Montella: "Pisa nel cuore. Qui per ripartire"

© foto di Federico Gaetano

Dopo le vicissitudini vissute a Pisa per Antonio Montella, esterno classe 1986, il calciomercato ha portato una nuova avventura. L'AlbinoLeffe ha deciso di puntare forte su di lui per la seconda parte di stagione e il ragazzo ex Salernitana e FeralpiSalò si è raccontato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Antonio, iniziamo da Pisa e da tutto quello che hai vissuto nel tuo anno e mezzo all'ombra della torre.

"Io e i miei ex compagni abbiamo vissuto di tutto, grandi emozioni, sia positive che negative. Dalle soddisfazioni sul campo con mister Gattuso ai problemi societari con la famiglia Petroni passando per un campionato vinto fra l'incredulità di molti. Poi il rischio di mancata iscrizione fino all'arrivo di Corrado. A prescindere da tutto questo porterò Pisa nel cuore. Adesso però è il momento di pensare al futuro".

Il futuro sarà con l'AlbinoLeffe. Perché hai scelto il club seriano?

"Sul piano tecnico il ds Giacchetta e mister Alvini hanno dimostrato di volermi fortemente e di avere grande fiducia in me, una cosa questa che è molto importante per un calciatore. Poi ammetto che anche il fatto di trovare una società solida, dopo tutto quello che ho passato a Pisa, è stato un aspetto che ho preso in considerazione. Perché così adesso potrò pensare solo al campo".

Concentrandoci su quello che ti attende che Lega Pro ritrovi? Obiettivo playoff per voi?

"Il Girone B credo che sia il più competitivo di tutta la categoria, perché ci sono molte squadre attrezzate. Per quanto riguarda i nostri obiettivi la squadra finora ha portato avanti un buon percorso, ma prima di pensare ad altre cose dobbiamo tutti concentrarci sulla salvezza. Una volta raggiunta accetteremo con gioia tutto quello che sapremo conquistarci sul campo".

Si inizia fra due giorni con la trasferta di Fano.

"Dopo la lunga sosta invernale la ripresa porta sempre con se delle incognite. Il Fano è una squadra di valore, che a mio avviso non rispecchia la sua classifica. In più dal mercato sono arrivati 3/4 giocatori importanti. Sarà dura".