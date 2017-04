ESCLUSIVA TMW - Arezzo, Sottili: "Prato? Peccato. I playoff un altro campionato"

© foto di Claudia Marrone

"Peccato per la sconfitta interna con il Prato, perché poteva essere l'occasione giusta per blindare definitivamente il terzo posto". Raggiunto da TMW, il tecnico dell'Arezzo Stefano Sottili riparte dalla gara contro i lanieri: "E anche perché fino al secondo gol avevamo fatto molto bene, creando più volte i presupposti per raddoppiare, mentre dopo non siamo più riusciti ad essere particolarmente pericolosi anche per merito di un avversario che ci ha chiuso ogni varco, difendendosi con ordine negli ultimi 30 metri".

Altre due giornate e poi saranno playoff.

"Inizia un altro campionato, fuori da ogni logica e possibilità di previsione. Tutto può succedere, anche se per organico credo che la squadra favorita possa essere il Parma".

Il prossimo turno, contro la Viterbese.

"Sono rimasti sei punti in palio e solo la Pistoiese su venti squadre non ha più obiettivi concreti. Di conseguenza non ci sono mai risultati scontati e sarà così anche nel prossimo turno".

Chi è favorito nella corsa fra Alessandria e Cremonese?

"Non sarà semplice vincere a Livorno, ma con un punto di vantaggio a due gare dalla fine ed un percorso straordinario nelle ultime dieci giornate la Cremonese credo abbia qualche chances in più dei piemontesi".

Nel Girone B è arrivata la promozione diretta per il Venezia.

"Sono felice per la società e i suoi tifosi, a cui sono legato per la vittoria dei play off di 4 anni fa. Complimenti ad Inzaghi e alla società, hanno stravinto il campionato con la concreta possibilità di fare un bel triplete".