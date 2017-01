ESCLUSIVA TMW - Avv. Chiacchio: "Villarreal-Castelli, denuncia a Procura FIGC"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

"Non è uno scippo nei confronti dell'Albinoleffe. Lo è per il calcio italiano". Tra Italia e Spagna, si è parlato tanto nei giorni scorsi di Davide Castelli, giovane talento diciottenne pronto a lasciare l'Albinoleffe per trasferirsi al Villarreal. Ai microfoni di TMW, l'avvocato Eduardo Chiacchio, che assiste la società seriana, chiarisce la posizione del club: "Le società serie, che si dedicano tanto al calcio giovanile con spese ingenti ogni anno, si vedono private del risultato che dovrebbe determinare questo tipo di dedizione alla scoperta e allo sviluppo di giovani calciatori".

Come si comporterà l'Albinoleffe?

"L'Albinoleffe prenderà una posizione serissima: tra domani e dopodomani sarà inviata una denuncia alla Procura Federale FIGG, nonché alle procure di UEFA e FIFA. Si sono verificati numerosi episodi in violazione della normativa e ritengo che verrà immediatamente aperto un procedimento disciplinare a carico del giocatore e dei soggetti che se ne sono resi responsabili".

Trasferimento bloccato, quindi?

"Riteniamo che in pendenza di un procedimento disciplinare non possa essere concesso il transfert: non dimentichiamo che è competenza della FIGC. Non sarà semplice per il Villarreal sbloccare la situazione".

L'obiettivo dell'azione legale?

"Quello di salvare i valori dei dirigenti che vogliono operare per i settori giovanili. Se questi valori devono essere distrutti è bene che lo si sappia in via ufficiale, viste le tante energie economiche dedicate al settore giovanile. Tutti questi calciatori che vanno all'estero non fanno altro che perdere tempo".

Un caso che non interessa solo l'Albinoleffe, ma tutto il movimento.

"Penso a Belotti: è cresciuto nell'Albinoleffe, ha fatto tutto il settore giovanile e ha esordito con la prima squadra, ora è ai vertici del nostro calcio. Abbiamo un altro esempio di un calciatore 'scippato': Zappa, mi pare che oggi giochi in Lega Pro. Forse se fosse rimasto all'Albinoleffe avrebbe avuto più fortuna. Non so quale sarà la sorte di Castelli: gli auguro le migliori fortune, ma certamente sarà opposto un netto diniego alla concessione del transfert. Consideri che ieri il calciatore ha inviato un sms al dirigente dell'Albinoleffe che lo allertava dell'allenamento con la Prima Squadra comunicandogli che non poteva presentarsi all'allenamento perché colpito da virus. Il medico sociale è andato a casa del ragazzo per verificare la situazione e il calciatore non c'era".

Cosa si aspetta dalla FIGC?

"Noi ci attendiamo una presa di posizione netta e ferrea da parte della FIGC. Inoltreremo gli atti alla procura dell'UEFA e della FIFA. Oggi tutti dicono che ha firmato, ma senza transfert questa firma non ha valore. Noi faremo di tutto e di più perché l'Albinoleffe non vuole essere preso in giro da chi si permette di buggerare un presidente serio come Gianfranco Andreoletti".