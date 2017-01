ESCLUSIVA TMW - Bassano, domani si chiude per Zibert

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è in programma per domani un incontro tra il direttore sportivo del Bassano e l'agente di Urban Zibert per formalizzare il passaggio in prestito ai veneti del centrocampista sloveno classe '92 di proprietà della Juve Stabia.