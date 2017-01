ESCLUSIVA TMW - Carrarese, Contini ai saluti. C'è l'ipotesi Taranto

© foto di Fabio Sebastiani

Arrivano novità, raccolte da Tuttomercatoweb.com, sul futuro del portiere Nikita Contini. Classe 1996, protagonista della promozione in B della Spal, a Carrara sta faticando a trovare spazio. Così, in accordo col Napoli proprietario del cartellino, potrebbe presto cambiare aria: oltre a sirene e sondaggi in B, in Lega Pro ci sarebbe forte il Taranto sul ragazzo.