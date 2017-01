ESCLUSIVA TMW - Carrarese, rottura con Floriano. Può tornare a Foggia

© foto di Fabio Sebastiani

Nei giorni scorsi è circolata la voce che vede il Foggia interessato a riportare in Puglia l'attaccante Roberto Floriano, attualmente in prestito alla Carrarese. Dopo i recenti sviluppi l'operazione potrebbe davvero andare in porto, visto che secondo quanto raccolto da TMW sarebbe da registrare una rottura fra la Carrarese e l'entourage del giocatore che ha chiesto un trasferimento a titolo definitivo in Toscana sin da questa sessione. Davanti al no della Carrarese si è arrivati alla ulteriore richiesta di risoluzione del prestito per tornare, fin da ora, proprio al Foggia.