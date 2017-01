ESCLUSIVA TMW - Catanzaro, Zavettieri chiede garanzie sul mercato

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'inizio del calciomercato permetterà alle compagini di terza serie di rinforzarsi e di colmare le lacune palesatesi nel girone d'andata. In tal senso dovrà intervenire con forza il Catanzaro, terzultimo in classifica dopo ventuno partite. Le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione riferiscono che il tecnico dei calabresi Nunzio Zavettieri ha chiesto al club l'ingaggio di almeno quattro elementi per rinforzare la rosa a sua disposizione. Se queste richieste non dovessero essere avallate, l'ex Juve Stabia potrebbe dimettersi lasciando spazio ad un ritorno di Alessandro Erra, ancora legato contrattualmente al club giallorosso.