ESCLUSIVA TMW - Cittadella e Pro Vercelli, per l'estate piace Pesenti

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Occhi in casa Pro Piacenza per Cittadella e Pro Vercelli: secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, piemontesi e veneti starebbero infatti pensando a Massimiliano Pesenti, attaccante classe '87 dei rossoneri, in scadenza di contratto a fine stagione.