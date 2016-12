ESCLUSIVA TMW - Colella e l'esonero di Siena: "Coscienza a posto"

A dieci giorni dall'esonero dal Siena Giovanni Colella torna a parlare. "E' stata una scelta che non ho condiviso - spiega il tecnico a TuttoMercatoWeb.com -, ma la società avrà avuto sicuramente i suoi motivi. Eravamo in linea con le aspettative della società. L'inizio è stato difficile ma poi siamo tornati in linea. Ho la coscienza a posto, non me ne faccio un cruccio. Io ho fatto il mio lavoro fino in fondo. In ogni caso ho avuto l'opportunità di lavorare in una piazza importante e per questo ringrazio chi mi ha voluto".