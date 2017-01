ESCLUSIVA TMW - Como, domani giornata decisiva per Rubinho

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione quella di domani sarà la giornata decisiva per il futuro di Rubinho. Il portiere in forza al Como infatti è fortemente richiesto dal Genoa e potrebbe tornare in Serie A, ma ha davanti a sé due sole opzioni: trovare l'accordo per la risoluzione consensuale con la società lariana o chiedere la cessione con i liguri che dovrebbero aprire il portafoglio e versare nelle casse del Como un conguaglio in denaro.