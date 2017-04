ESCLUSIVA TMW - Como, si pensa a Ceravolo come nuovo ds

© foto di Federico De Luca

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Como starebbe già programmando la prossima stagione. In tal senso sarebbe stato individuato Franco Ceravolo, attuale direttore sportivo del Livorno, come nuovo uomo mercato. L'esperto dirigente sportivo calabrese in carriera ha operato in piazze importanti come Palermo e Reggio Calabria, e per questo motivo difficilmente accetterà di restare in Lega Pro.