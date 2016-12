ESCLUSIVA TMW - Cosenza, quattro nomi per la panchina. Cerri, è addio

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Situazione in continua evoluzione in casa del Cosenza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sono quattro i tecnici in corsa per prendere il posto dell'esonerato Roselli: Sabatini, Erra, Dionigi e Maspero. Prima del tecnico, però, la dirigenza dovrà risolvere la questione del ds con Cerri verso l'addio.