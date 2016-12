ESCLUSIVA TMW - Cosenza, sondaggio con Pagni per il ruolo di DG

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Cosenza cambia e sta pensando seriamente di ingaggiare un nuovo Direttore Generale, operativo in sede di mercato. Il nome forte in queste ore è di prima fascia e i calabresi hanno sondato il terreno con Danilo Pagni, in passato messosi in evidenza per ottime intuizioni sul mercato e per aver allestito squadre competitive. Nelle prossime ore si saprà di più sul futuro dirigenziale del Cosenza.