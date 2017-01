ESCLUSIVA TMW - Cosenza, sul taccuino Zibert della Juve Stabia

Urban Zibert © foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista centrale Urban Zibert (24 anni), che era stato preannunciato come autentico colpo di mercato dalla Juve Stabia per la sua forza fisica, la capacità di inserimento e la qualità tecnica, ha trovato poco spazio con sole 7 presenze, potrebbe quindi lasciare il club gialloblù e cercare di riacquistare continuità di utilizzo, dopo che la scorsa stagione aveva fatto registrare ben 6 gol con l'Akragas. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, non ci sarebbe solo il Catania di mister Rigoli ad avere chiesto informazioni alla Juve Stabia, ma anche il Cosenza, tuttavia il club napoletano non intende cedere Zibert (legato con un contratto fino al giugno 2019) a titolo definitivo: potrebbe al massimo consentire al giocatore di andare in prestito.