ESCLUSIVA TMW - Cosenza, traballa Roselli. Piace Erra

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Nonostante una classifica positiva la panchina di mister Giorgio Roselli in quel di Cosenza non sembra così salda. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com ci sarebbero delle difficoltà fra l'allenatore del club calabrese e la stessa dirigenza, tanto che per una eventuale sostituzione il nome di Alessandro Erra è attualmente molto caldo.