ESCLUSIVA TMW - Cremonese, Tesser: "Mai pensato di dimettermi. Sono illazioni"

In merito alle voci di possibili dimissioni dal ruolo di tecnico della Cremonese, è lo stesso Attilio Tesser a prendere la parola attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Non ho mai pensato né pronunciato la parola dimissioni. Si tratta di illazzioni che servono solo a turbare l'ambiente. Chiedo scusa ai tifosi per la partita di ieri (sconfitta per 3-0 col Piacenza, ndr). Adesso dobbiamo pensare solo a riprendere la marcia degli ultimi sei mesi, cancellando le macchie di questi ultimi 20 giorni.