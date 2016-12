ESCLUSIVA TMW - Dg Como: "Chiudiamo bene il 2016. Mercato? È ancora presto"

Ultima partita dell'anno anche per il Como, che giocherà domani contro il Pontedera. Ne ha parlato a TMW il direttore generale lariano Diego Foresti: "Domani si chiude il 2016, siamo soddisfatti di come ha reagito la squadra alle difficoltà. Ma devo dire che siamo stati bravi anche noi, col direttore sportivo Andrissi e il tecnico, a fare quadrato. E per noi ha parlato solo il campo".

Che partita si aspetta domani?

"Pensiamo a chiudere bene questo anno, il Pontedera è una squadra ostica e non sarà facile, ma vogliamo fare bene".

Il mercato è alle porte.

"Lasciamolo alle porte. Oggi queste voci ci infastidiscono e comunque non si muove nessuno".