ESCLUSIVA TMW - Dg Como: "Contro l'Alessandria gara da scrivere negli annali"

Il direttore generale del Como Diego Foresti ha parlato a Tuttomercatoweb.comdella vittoria contro la capolista Alessandria arrivata nell'ultimo turno di campionato: “Quella di ieri è stata la classica partita da mandare negli almanacchi, specialmente per il primo tempo in cui abbiamo messo l'Alessandria in difficoltà in ogni reparto creando almeno cinque palle gol. Potevamo chiudere i primi 45 minuti sul 3-0 per noi. A inizio ripresa siamo rimasti subito in 10 e non era facile resistere avendo giocato anche tre giorni prima. Siamo stati bravi a colpire nel primo tempo e gestire nella ripresa rischiando poco o nulla. Ringrazio anche il pubblico che ci ha supportati alla grande, è stato da pelle d'oca. - conclude Foresti – Sabato avremo una prova importante contro il Racing Roma ultima in classifica, una gara difficile da affrontare nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche. Salvezza? Abbiamo 14 punti di vantaggio dai play out, ma non ci rilassiamo finché la matematica non ci dirà che siamo salvi, anche perché la quota salvezza si è alzata”.