ESCLUSIVA TMW - Ds Cittadella: "Con l'Avellino gara paradossale. Grande gara"

Stefano Marchetti, direttore sportivo del Cittadella, ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com la sconfitta interna patita contro l'Avellino: "Per assurdo - spiega il dirigente veneto - quella contro i Lupi è stata una delle prestazioni più belle della stagione. Abbiamo creato almeno 12 azioni da gol. A prescindere dal risultato è sicuramente una prestazione importante da cui ripartire. L'Avellino è stato cinico, concretizzando tre occasioni su tre. Una cosa che noi non abbiamo fatto. Calo nel rendimento? Dobbiamo migliorare ma, come ho detto, con l'Avellino la prestazione è stata buona, mentre abbiamo faticato di più con il Novara".