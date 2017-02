ESCLUSIVA TMW - Ds FeralpiSalò: "Esonero Asta? Abbiamo aspettative superiori"

© foto di Simone Venezia/Fotolive

A pochi minuti dall'ufficialità del cambio di allenatore in casa FeralpiSalò, il ds dei Leoni del Garda Eugenio Olli ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per commentare la decisione di esonerare Asta a favore del ritorno di Michele Serena: "Le aspettative della proprietà erano superiori ai risultati attuali. Asta ha fatto un buon lavoro, ma siamo convinti di aver allestito una squadra che possa dare qualcosa di più. Perché Serena? Perché si tratta di una persona e di un allenatore che conosciamo bene e del quale avevamo un bel ricordo. Forse il divorzio dello scorso anno è stato prematuro. Non ho rimpianti in questo senso perché nel calcio non si deve guardare indietro ma credo che sia importante il fatto che il nostro pensiero sia tornato verso il mister. Già decisiva col Mantova? Assolutamente no. Il campionato è ancora lungo e non vogliamo dare troppe pressioni al nuovo allenatore".