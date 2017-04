ESCLUSIVA TMW - Ds SudTirol: "Parma? Ce la siamo giocata. Ora testa più leggera"

"Era una partita difficile, noi sapevamo di dover far dei punti e abbiamo cercato di fare una partita non difensiva". Il Südtirol conquista la salvezza aritmetica espugnando il Tardini, con l'1-0 rifilato ieri al Parma. Ne abbiamo parlato con Luca Piazzi, direttore sportivo del club altoatesino: "Abbiamo cercato di giocarcela: sapevamo che con un punto avremmo risolto poco, alla fine ne abbiamo raccolti tre. Penso che questa squadra abbia dimostrato, oltre alle qualità tecniche, di avere grande voglia e carattere".

Due giornate al termine del campionato, meno quattro dalla zona playoff. Ci pensate?

"Beh, è chiaro che adesso siamo più leggeri. Giocando liberi a livello mentale tutto può diventare più facile. Di sicuro noi proveremo a vincerle tutte, sperando che si incastrino gli altri risultati e sapendo che sarò complicato".

Terza sconfitta consecutiva per il Parma. Cosa succede ai crociati?

"Queste tre sconfitte non sono arrivate per caso, contro di noi ho visto una squadra in difficoltà a livello fisico. Io sinceramente voglio bene al Parma, perché secondo me è un club diverso da tutti gli altri: quando entri al Tardini non respiri aria di Lega Pro, ma quella di uno stadio importante. Quella di una tifoseria che conosce il calcio, di una società importante anche dal punto di vista umano. Mi è anche dispiaciuto vederli in difficoltà: devono cercare di compattarsi lavorando bene per i playoff".

Possono essere i favoriti?

"Trovare una squadra favorita in un campionato da 28 squadre sarebbe come centrare il terno al lotto. Se il Parma giocherà come ha dimostrato di poter fare, penso alla partita contro il Padova per esempio, potrà ambire a vincere i playoff. Però devono ritrovarsi, a livello sia fisico che mentale, contro di noi ho visto una squadra in difficoltà".

Torniamo al SudTirol: futuro con Colombo in panchina?

"Non so dirlo, perché onestamente credo che al 99% il futuro del SudTirol sarà senza Piazzi come direttore sportivo. Dopo otto anni penso che sia arrivato il momento di salutarsi".