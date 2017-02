ESCLUSIVA TMW - Dt Racing Roma: "Ora la squadra è più esperta e consapevole"

Il direttore tecnico della Racing Roma,Nello De Nicola intervistato da Tuttomercatoweb.com ha parlato della vittoria nel derby contro la Lupa Roma in un delicato scontro diretto: “La gara è andata subito sul binario giusto con il calcio di rigore fischiato nei primi minuti. Poi la squadra ha tenuto campo molto bene segnando il raddoppio al trentesimo e poi controllando il risultato fino all'ultimo. Tutta la società è contenta di come la squadra ha giocato. - continua De Nicola – Ora la squadra è molto più esperta e conosce meglio il campionato, prima molti dei nostri giovani interessanti non avevano la mentalità giusta per la Lega Pro. L'inserimento di Ungaro, D'Attilio e Caldore ha permesso alla squadra di crescere. Sabato abbiamo di fronte una gara difficile contro il Como. All'andata perdemmo al 93° dopo essere stati a lungo in vantaggio e vogliamo rifarci”.