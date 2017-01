ESCLUSIVA TMW - Fidelis Andria, Paolucci in entrata e tanti nomi in uscita

© foto di Federico Gaetano

Primo obiettivo, il centravanti. Con un nome e un cognome già delineati: quelli di Michele Paolucci, centravanti classe '86 del Catania. È il giocatore scuola Juve il nome principale per il mercato della Fidelis Andria, che ha individuato in Paolucci il rinforzo ideale per sistemare il proprio attacco. Prima, però, oltre all'ok definitivo del club etneo e del calciatore, vi devono essere i classici movimenti in uscita. Quelli che danno da pensare agli uomini mercato di tutte le società, fra Serie B e Lega Pro. Tanti i nomi in partenza: Valotti e Starita, di fatto già rientrati a Brescia e Pro Vercelli. Ma anche Adolfo Ovalle, Danijel Klaric, Ameth Fall, Nicola Mancino. Giocatori di valore, ma che nelle scelte di Giancarlo Favarin hanno fin qui trovato poco spazio.