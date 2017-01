ESCLUSIVA TMW - Fidelis Andria, per l'attacco piace il lusitano Rafael Lopes

© foto di S.S. Fidelis Andria

Occhi in Portogallo per la Fidelis Andria. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club pugliese avrebbe mosso i primi passi per Rafael Lopes, attaccante classe 1991 in scadenza di contratto nel giugno prossimo con il club portoghese del Chaves.