ESCLUSIVA TMW - Filipe-Boavista, i dettagli dell'accordo

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Marco Conterio

Come annunciato dallo stesso giocatore, Filipe Riberiro Gomes lascerà a breve il Padova per fare ritorno al Boavista. Una scelta di cuore, dettata dalla volontà di stare vicino alla sua famiglia. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il brasiliano ex Perugia firmerà un contratto annuale con il suo nuovo club.