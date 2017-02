ESCLUSIVA TMW - Foggia, Deli: "Gruppo fantastico, col Taranto una battaglia"

© foto di Giuseppe Scialla

"Non mi aspettavo di iniziare così bene, ma sì, sono molto contento". Gol alla seconda partita con la maglia del Foggia, nel 3-0 rifilato al Messina, per Francesco Deli, centrocampista classe '94 arrivato in rossonero dalla Paganese nel mercato di gennaio. E che si racconta subito a TMW: "Mi sono trovato subito bene coi compagni a livello di spogliatoio, ma anche coi meccanismi del mister in campo, davvero un ottimo impatto".

Cosa ti aspettavi dal gruppo del Foggia, visto dall'esterno?

"Sinceramente ho trovato un gruppo sano, fantastico, così tanto che non me l'aspettavo: questo è un elemento fondamentale per poter fare bene in campionato".

Il Foggia è la squadra più forte del campionato?

"Ho sempre pensato che lo fosse, ora che sono arrivato l'ho potuto constatare di persona. Non sapevo cosa aspettarmi, però mi sono veramente trovato bene".

Il Foggia gioca col 4-3-3. In carriera hai ricoperto sia il ruolo di trequartista che di interno.

"Sì, anche a Pagani ho fatto molto spesso la mezzala in questi due anni. Mi trovo benissimo in quel ruolo, posso farlo bene e mi metto a disposizione della squadra. L'importante è dare il massimo per raggiungere l'obiettivo".

Ti aspettavi di lasciare Pagani a gennaio?

"Sapevo che ci poteva essere qualcosa, ma non mi aspettavo di andare via a gennaio. Il Foggia mi ha voluto fortemente, ho parlato subito col direttore e col mister. Sono stato subito sicuro e invogliato a firmare col Foggia se la Paganese mi avesse liberato".

Ora il Taranto, poi il Matera.

"Due partite importantissime, la prima è un derby molto sentito. Sarà una battaglia sabato, dove sarà importante raccogliere i tre punti per arrivare al meglio allo scontro diretto".

Foggia, Matera, Lecce e Juve Stabia: saranno queste quattro le contendenti per la vittoria di qui alla fine?

"Sì, saranno queste: il Matera è fortissimo, la Juve Stabia ha rinforzato la rosa, il Lecce sappiamo tutti che è una grande squadra".