ESCLUSIVA TMW - Foggia, scatto e pole position per il talento del Monaco Leonardo

Scatto importante del Foggia nell’ambito della trattativa che potrebbe portare in Italia il talento del Monaco Leonardo Miramar. Il direttore sportivo dei pugliesi Giuseppe Di Bari sta cercando di anticipare la folta concorrenza che da settimane si era stagliata sul giocatore ed è molto vicino alla chiusura della trattativa. Il lungimirante rilancio del dirigente dei rossoneri ha per il momento sbaragliato la concorrenza di Vicenza, Palermo e soprattutto Matera che pure si erano mosse sul profilo dell’attaccante. Un prospetto di qualità sia dal punto di vista fisico che tecnico che sembra destinato a proseguire in Italia la sua carriera. Con il Foggia in assoluta pole position.