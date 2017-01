ESCLUSIVA TMW- Foggia, Vacca trattenuto. In arrivo il colpo Leonardo

E' tra le protagoniste di questa prima fase delle trattative invernali. Il Foggia sta allestendo una squadra di valore, se possibile ripartendo da chi già c'è a disposizione. Per esempio Antonio Vacca, richiesto dal Palermo ma blindato dal club pugliese. L'intenzione è quella di trattenerlo, anche se si valuteranno offerte importanti come è giusto che sia, anche se al momento non sono arrivate.

E' sempre validissima, inoltre, la pista legata al talentuoso Leonardo Miramar. La bagarre sul portoghese del Monaco è evidentemente totale, con concorrenza italiana da parte della Salernitana ed estera. La lungimiranza del direttore sportivo dei satanelli Di Bari ha messo il Foggia in una posizione di rilievo rispetto alla concorrenza, e nei primi giorni della prossima settimana l'attaccante dovrebbe arrivare in Puglia per soddisfare le aspettative e la curiosità della passionale piazza rossonera.