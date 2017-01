ESCLUSIVA TMW - Furlan e l'addio al Lumezzane: "Ferito da un amore molto forte"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso le parate di Jacopo Furlan è passata una parte importante della salvezza tranquilla del Lumezzane. Poi l’estate, il calciomercato e la nuova stagione. Qualcosa però è cambiato e il rapporto si è incrinato. Fino alla risoluzione consensuale ufficializzata ieri. Oggi a prendere la parola per spiegare quanto accaduto con il club bresciano è lo stesso portiere di San Daniele del Friuli attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Da titolare indiscusso a elemento fuori dal progetto tecnico del Lumezzane. Cosa è successo?

“Non è stata una scelta tecnica, ma societaria. In estate durante il mercato ci sono state delle possibilità per me che, però, non si sono concretizzate. Sul finire di agosto ho così dato il mio assenso a rimanere a Lumezzane anche per la nuova stagione. Una scelta, questa, che ho fatto con piacere visto il legame che si è instaurato con la realtà del club e della città”.

E poi…?

“Sono iniziati i dialoghi per il rinnovo di contratto. C’è stata una prima proposta, ma non avevamo un accordo. Io, nel frattempo, sono sceso in campo alla prima giornata contro il Teramo, ma dalla settimana successiva sono stato messo fuori”.

Per cinque mesi. Non deve essere stato semplice.

“Assolutamente no. Avevo dimostrato il mio valore in campo e mi ero attaccato al Lumezzane in maniera decisa. Mi sono sentito ferito da un amore molto forte. Detto questo dico anche grazie alla società bresciana per quello che ho vissuto. Adesso per me, però, è il momento di non pensare più al passato ma di proiettarmi sul futuro”.

Per il finale di stagione sono già molte le società che sono apparse attorno al suo nome. Cosa può dirci?

“Ho ricevuto soprattutto proposte dalla Lega Pro e scioglierò le riserve sulla mia prossima squadra nei giro di pochi giorni. La mia idea è quella di firmare un accordo fino a giugno per poi valutare in estate le possibilità che mi si presenteranno in Serie B”.